Sarà Thuram il punto di riferimento dell’attacco dell’Inter anche nella gara contro l’Atalanta, con Lautaro recuperato ma destinato alla panchina. Al fianco del francese ci sarà Pio Esposito, reduce da un’esperienza positiva con la Nazionale, dove ha segnato contro Francia e Belgio: risultati che, secondo il Corriere dello Sport, lo hanno reso sempre più centrale nel progetto tecnico di Roberto Mancini e hanno fornito a Chivu ulteriori conferme sulla sua crescita.

I due attaccanti avranno compiti distinti. Il classe 2005 dovrà agire da perno là davanti, lavorare di fisico in area avversaria e sfruttare l’astuzia per aprire spazi tra le linee della difesa di Sarri. A Thuram, invece, spetterà attaccare la profondità e creare scompiglio.

Il Corriere dello Sport sottolinea che il francese ha dimostrato, nel proprio scorcio di stagione, di possedere gli strumenti per affrontare qualsiasi difesa. Mantenendo la continuità fin qui mostrata, potrebbe anche mandare segnali al suo commissario tecnico, visto che la convocazione con la maglia della Francia viene considerata soltanto rinviata: in primavera, proseguendo su questo percorso, il richiamo potrebbe arrivare più facilmente.

Prima, però, c’è da incidere nel club: un obiettivo che Thuram ha già dimostrato di saper perseguire in questo momento della sua carriera.