Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha detto la sua sulla lotta scudetto, soffermandosi sulla sfida di questa sera tra Inter e Atalanta, ma anche sulle ambizioni di Roma e Lazio.

Sul momento delle due squadre romane, Capello ha individuato un tratto comune: «Hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme, fanno la corsa in più per il compagno». Su Gattuso in particolare ha aggiunto: «Ripete ai suoi di ragionare partita dopo partita e fa bene. La sua squadra ha già una fisionomia definita ed è davvero dura da affrontare. Magari non avrà fuoriclasse come le altre dell’alta classifica, ma ha tanti buoni giocatori e ieri ha saputo sopperire pure a qualche assenza».

Spazio anche a una riflessione su Frattesi: «Quando c’era da soffrire ha fatto un recupero eccezionale. Più ancora dello splendido gol con cui l’azzurro ha chiuso la contesa, sono queste cose a certificare la bontà del lavoro di Rino. Il bellissimo pallonetto di Frattesi testimonia quanto le vittorie stiano dando fiducia a questa squadra».

Sul possibile anti-Inter, Capello non ha dubbi e indica la Roma: «Ho dato i nerazzurri come favoriti per lo scudetto, ma ho sempre pensato che se ci fosse stata una squadra in grado di impensierire gli uomini di Chivu, quella sarebbe stata la Roma, perché Gasperini aveva già dato lo scorso anno i giusti principi ai suoi. Vedo poi alcuni segnali che mi fanno pensare possa essere l’anno buono per i giallorossi».

Capello ha dedicato una battuta anche a Malen: «L’ho già detto, a me l’olandese ricorda Paolo Rossi. Ha la stessa scaltrezza in area di rigore di Pablito. Malen, però, ci aggiunge un po’ di potenza e tecnica in più. È un bomber straordinario».

In chiusura, le considerazioni sulla gara di stasera contro l’Atalanta: «Non sta attraversando un bel momento, pare aver perso l’aggressività dei bei tempi. Ma vincere a Bergamo non è mai una passeggiata e mi aspetto che la Dea lotti al 110% delle forze, rendendo le cose complicate ai campioni d’Italia. Poi dipende dall’Inter: se ripete la prova contro il Como, non avrà problemi. Se, invece, dovesse essere quella ballerina di qualche gara fa, allora occhio».