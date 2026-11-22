Alla vigilia di Atalanta–Inter, la situazione delle assenze nerazzurre si aggiorna con un nuovo forfait. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre a Bonny, anche Zielinski non sarà a disposizione di Chivu per la sfida di stasera.
Il centrocampista polacco aveva stretto i denti nel corso di Polonia-Svezia di martedì, ma il fastidio alla pianta del piede non gli ha consentito di allenarsi con i compagni negli ultimi due giorni. Una situazione che lo esclude dalla lista dei convocabili.
Con la sua assenza, resta aperto un ballottaggio in mediana. Il Corriere dello Sport indica come candidati principali Jones, descritto come pienamente recuperato, e Sucic, con Mkhitaryan che rimane un’opzione di riserva. La scelta definitiva spetta a Chivu, che non ha ancora comunicato la sua decisione.
In difesa, invece, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Pavard: il francese non figura tra i titolari da oltre un mese, con l’ultima presenza da titolare datata 10 ottobre contro il Parma, prima che un infortunio ne interrompesse la continuità.