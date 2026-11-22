Su Daniel Svensson potrebbe presto aprirsi un’asta internazionale. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il difensore svedese in forza al Borussia Dortmund ha attirato l’attenzione di diversi club di primo piano, sia in Italia che nel resto d’Europa.

In Serie A, il giocatore sarebbe finito nei radar di Inter, Milan e Juventus. Sul fronte internazionale, l’interesse arriverebbe anche dalla Premier League: Arsenal, Liverpool e Manchester United sarebbero tra i club che seguono la situazione. A questi si aggiunge, dalla Spagna, il Real Madrid.

Il prezzo fissato dal club tedesco si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro, una cifra che potrebbe spingere le squadre italiane a ragionamenti più cauti prima di affondare il colpo.