L’asse tra Inter e Cagliari potrebbe riattivarsi in estate, con un profilo preciso al centro del dialogo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo nel mirino Mendy, classe 2007.
Il giovane potrebbe diventare un obiettivo concreto nel caso in cui Bonny lasciasse Milano al termine della stagione. Gli osservatori dell’Inter, stando alla rosea, avrebbero già prodotto report definiti «super positivi» sul ragazzo.
Tuttavia, l’eventuale trattativa rimane legata a una condizione precisa: se l’ex Parma dovesse restare in nerazzurro, difficilmente il club aprirebbe un’operazione con il Cagliari per ampliare il parco attaccanti. L’interesse per Mendy, in quel caso, verrebbe messo in stand-by.
Il quadro potrebbe invece cambiare in caso di addio di Bonny in estate: a quel punto, secondo La Gazzetta dello Sport, Mendy potrebbe raccoglierne l’eredità come suo erede.