Questa sera l’Inter affronterà da avversario uno dei portieri che la dirigenza segue con attenzione per il futuro: Carnesecchi, punto fermo dell’Atalanta e della Nazionale, figura tra i candidati più appetibili qualora il club decidesse di investire tra i pali. Come riportato da TMW, il classe 2000 è tenuto sotto osservazione per le sue qualità anagrafiche, le prestazioni e il bagaglio accumulato in Serie A. Il principale scoglio da superare rimane tuttavia il prezzo del cartellino.

Il portiere ha prolungato il proprio contratto con i bergamaschi sino al 30 giugno 2030, beneficiando anche di un ritocco verso l’alto dello stipendio, e il club orobico non sente alcuna pressione a privarsene. La valutazione oscilla nella fascia compresa fra 40 e 50 milioni di euro, una quota che rende l’affare decisamente complicato per i nerazzurri. Sul giocatore, peraltro, si registrerebbe la concorrenza di più club esteri.

Sul fronte interno, con la partenza di Sommer ormai alle spalle, l’Inter ha scelto di affidarsi a Martinez, prelevato dal Genoa nel corso dell’estate 2024 e insediato come portiere di riferimento. Chivu ha ribadito in più occasioni la propria stima verso lo spagnolo, che dispone ancora di diversi mesi per convincere definitivamente e confermarsi tra i pali nerazzurri pure nel campionato 2027/2028.

La partita di questa sera rappresenta un’occasione per osservare Carnesecchi da vicino. Martinez resta il titolare, ma la riflessione societaria sulla porta del futuro rimane aperta.