Inter, tegola per Chivu: si ferma un altro titolare

Brutte notizie per Cristian Chivu in vista del secondo match di questo Mondiale per Club dopo il pareggio deludente contro il Monterrey. La formazione nerazzurra, infatti, sabato sera alle 21.00 sarà impegnata contro l’Urawa Reds: un match che a questo punto non può assolutamente fallire.

Il tecnico rumeno, però, non avrà a disposizione – quantomeno dall’inizio – un titolarissimo. Dopo aver dovuto rinunciare a Denzel Dumfries nell’esordio di mercoledì, sabato sera dovrà fare a meno di Marcus Thuram. Il centravanti francese, che già si era visto affaticato nello scorcio di partita giocato, ha riportato un affaticamento muscolare e potrebbe saltare l’incontro.

Al suo posto, è corsa a due per una maglia da titolare al fianco di Lautaro. Pio Esposito ha infatti ricominciato ad allenarsi a ritmi più alti e, di questo passo, verrà convocato da Chivu. L’attaccante classe 2005 potrebbe quindi scippare una maglia da titolare al fratello Sebastiano, schierato dall’inizio contro il Monterrey.