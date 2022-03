Mercato – Inter, vertice con gli agenti di Bremer: la situazione

Per arrivare al brasiliano ci vorrà un'offerta da 25 milioni di euro

Tra le priorità di mercato dell' Inter c'è sicuramente quella di prendere un difensore centrale, in caso di cessione - probabile - di Stefan de Vrij . Il nome del sostituto è noto ed è quello di Gleison Bremer .

Tuttosport, in mattinata, riprende una notizia di Calciomercato.com in cui si dice che uno degli agenti di Bremer sia stato nella sede dell'Inter che ha voluto ribadire all'entourage del brasiliano il forte interesse già manifestato negli scorsi mesi. L'offerta per arrivare a Bremer potrebbe essere quella di 25 milioni di euro ma solo a fronte della cessione di de Vrij.