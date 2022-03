Antonello: “Stadio? Con tempi lunghi, pronti ad andare via. Obiettivo sostenibilità”

Il dirigente nerazzurro: "Zhang, impegno a lungo termine"

"Quello dell’anno scorso era un risultato penalizzato da fattori straordinari: non solo la pandemia, ma anche l’interruzione dei rapporti contrattuali con Conte, Nainggolan o J.Mario. Quest’anno la perdita sarà più che dimezzata, diciamo attorno ai 100 mil. Certo che i costi, specie quelli per i compensi della rosa, sono poco comprimibili".

"In questo momento è corretto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club e se questo significa una riduzione dei costi andremo avanti in questo senso".

Sul Financial fair play, intanto, come Inter avete un problema con la UEFA

"Anche Milan e Roma e Juve stanno dialogando con la UEFA su questo punto e in generale gli effetti della pandemia coinvolgono più di una trentina di club in Europa. Per questo la UEFA, in uno spirito collaborativo e non punitivo, sta mettendo a punto i termini di un accordo transattivo in cui accompagnerà le squadra ai nuovi criteri di sostenibilità finanziaria".