Mercato – Da Bremer a Scamacca: Marotta e Ausilio prenotano l’Inter del futuro

3 colpi per i prossimi anni nerazzurri

Alessio Murgida

Il mercato di gennaio, come detto più volte da Beppe Marotta, è all'insegna dell'opportunità per l'Inter. Tra Caicedo in prestito e l'affondo Gosens durante il suo infortunio, la squadra mercato nerazzurra guarda già all'estate dove si prospettano grandi colpi.

Secondo La Repubblica, Marotta e Ausilio avrebbero già prenotato tre perni centrali dell'Inter del futuro: Gianluca Scamacca per l'attacco, Davide Frattesi per il centrocampo e Bremer per la difesa. Tre acquisti difficili su cui però l'Inter sembra essere già molto avanti. Tre giocatori che rinforzerebbero la rosa nerazzurra in modo significativo, soprattutto in vista dei prossimi anni.

Scamacca è uno dei prospetti migliori sul mercato dal punto di vista dei centravanti. Frattesi, con i suoi inserimenti e intensità, è il colpo perfetto per la mediana dell'Inter. Bremer si sta rivelando come uno dei migliori centrali in Serie A in una difesa a 3: per altro, ruolo occupato attualmente da Stefan de Vrij che, tra tutti i big nerazzurri, è l'indiziato numero uno per un addio quest'estate.