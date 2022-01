ESCLUSIVA PI – Il futuro di Salcedo, Caicedo pista concreta: il punto sull’attacco

Il punto sul mercato e sull'attacco nerazzurro, secondo quanto appreso dalla nostra redazione

L' Inter si muove sul mercato. Obiettivi: esterno sinistro e attaccante. Per quanto riguarda il settore offensivo, come raccolto dalla redazione di Passione Inter , la pista che porta a Felipe Caicedo del Genoa è concreta.

L'ecuadoriano è valutato come il profilo perfetto per l'attacco di Simone Inzaghi e per le necessità economiche che del club nerazzurro. L'Inter potrebbe provare l'affondo nei prossimi giorni.