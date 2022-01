L’Inter ha deciso: è Gosens il post-Perisic, i dettagli sull’operazione

L'Inter punta tutto sull'esterno tedesco

La priorità in casa Inter è l'esterno sinistro. Dalla videocall di ieri tra Marotta, Ausilio, Inzaghi e Zhang è emersa la necessità di muoversi sul mercato per la fascia mancina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro sarebbe d'accordo nel fare uno sforzo in più per avere un esterno che garantisca anche il futuro.