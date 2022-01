Rebus attacco, l’Inter cerca il colpo a costo zero: Caicedo in pole

La società nerazzurra non vuole rimetterci un centesimo su una possibile operazione in attacco

Nel vertice di mercato tra la proprietà, la dirigenza e Inzaghi un aspetto è stato chiaro: prima la fascia sinistra, poi l'attacco. Questo del centravanti, come scrive La Gazzetta dello Sport , è un affare che l' Inter vuole fare senza rimetterci un centesimo. Così, nella giornata di ieri c'è stato un contatto per Felipe Caicedo .

È stata esclusa la rescissione contrattuale, così come quella di uno scambio con Salcedo (alternativa a Caicedo per l'Inter, non per i liguri quindi).