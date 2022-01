Lautaro e Sanchez, ansia Inzaghi per il Derby: il mister lancia il messaggio

Il tecnico nerazzurro ha già "avvisato" i sudamericani

Alessio Murgida

Come annunciato ieri, il Derby tra Inter e Milan si giocherà il prossimo 5 febbraio alle ore 18.00. Sicuramente non una bella notizia per Inzaghi: Lautaro e Sanchez (insieme a Vecino) torneranno dal Sudamerica soltanto a 48 ore dalla sfida Scudetto. Ci sarà poi da verificare se saranno in grado di allenarsi già giovedì 3 febbraio (giorno in cui sono attesi ad Appiano).

È molto probabile che il primo allenamento per loro possa essere quello di venerdì, ovvero quello della rifinitura. Un motivo in più per cercare il rinforzo in attacco sul mercato.

L'ansia maggiore per Inzaghi poi è costituita dal rischio di infortuni, soprattutto per Alexis Sanchez tornato spesso e volentieri acciaccato dalla sosta nazionali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha lanciato un messaggio forte e chiaro, ai due attaccanti, sul salvaguardarsi in vista degli impegni con il club nerazzurro.