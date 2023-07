Brozovic accordo trovato, manca solo la firma: i dettagli

Marcelo Brozovic è pronto a partire, direzione Emirati arabi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha accettato l’offerta di 18 milioni dell’Al-Nassr. Meno quindi rispetto ai 23 milioni pattuiti all’inizio, qualche storia di Instagram fa. Già perché se è arrivato l’accordo, ieri sera il centrocampista ha pubblicato un’altra storia, questa volta con un tendone da circo. Un comportamento quanto meno bizzarro, soprattutto per un giocatore vicino a firmare un contratto che gli farà guadagnare 90 milioni in tre anni.

Cifra più alta rispetto a quanto gli era stato offerto inizialmente, che ha fatto si che l’offerta per l’Inter invece si abbassasse. La società nerazzurra ha deciso di accettare l’offerta al ribasso e di concludere i rapporti con Brozovic, raffreddatisi nell’ultimo anno. Può sorridere il bilancio senza i 7 milioni netti annui destinati al croato. I soldi incassati rappresenteranno un tesoretto che molto probabilmente verrà investito su Frattesi.

Sulla rosea si legge che ieri Brozovic era a Parigi, dove ha svolto le visite mediche necessarie per l’ufficialità. Ora manca solo la firma che dopo quanto successo non si può dire sia scontata, ma ci stiamo avvicinando a quella che sarà la fine di una storia durata otto stagioni e mezzo.