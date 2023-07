Sabato 1 luglio, il mercato è ufficialmente iniziato e con esso è arrivata la prima ufficialità, quella di Marcus Thuram. Nel frattempo l’Inter continua a lavorare sulla trattative in uscita come quella di Brozovic e di Onana ma non solo. La situazione di Frattesi rimane in stand-by mentre si cerca un profilo in difesa.

Mercato Inter, portieri: Onana in partenza, Handanovic invece aspetta

André Onana difficilmente sarà il portiere dell’Inter la prossima stagione. Il Manchester United in questi giorni manderà la prima offerta ufficiale che deve però soddisfare la dirigenza nerazzurra. Nel caso, rimangono due le strade per i nerazzurri: un profilo giovane su cui investire, come ad esempio Mamardashvili oppure portieri con più esperienza come Keylor Navas o Lloris. Senza dimenticare la questione Handanovic, non ancora archiviata. Nella giornata di ieri l’Inter ha salutato i giocatori a cui scadeva il contratto: D’Ambrosio, Skriniar e Gagliardini. Anche Handanovic era in scadenza, ma non la società non ha ancora deciso se rinnovarlo o meno data la trattativa per Onana ancora in ballo.

Mercato Inter, difesa: Azpilicueta saltato, difensore cercasi

Cesar Azpilicueta sembrava destinato a vestire la maglia nerazzurra. Il giocatore aveva un accordo verbale con l’Inter, si aspettava che si liberasse dal Chelsea per poterlo ingaggiare a zero. Nella serata di ieri però la trattativa è saltata: lo spagnolo diventerà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. La scelta è dovuta anche a motivi personali. Ora la dirigenza si trova a dover cercare un altro difensore, possibilmente a parametro zero, per poter completare il reparto. Nel frattempo il futuro nerazzurro Bisseck ha parlato in vista del suo trasferimento a Milano. La Salernitana ha invece riscattato Pirola che farà entrare 5 milioni nelle casse nerazzurre. Saluta anche il giovane Hoti che è un nuovo giocatore del Magdeburg per 250.000 euro.

Mercato Inter, centrocampo: Brozovic vicino all’addio, poi all in su Frattesi

Si sta per concludere la telenovela creatasi negli ultimi giorni attorno a Marcelo Brozovic. Il centrocampista sarebbe vicino al trasferimento in Arabia per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Cifra che l’Inter ha poi intenzione di versare al Sassuolo per arrivare a Davide Frattesi, assieme al cartellino di Mulattieri. Con l’addio di Gagliardini si libera un posto a centrocampo che andrà riempito. Difficilmente verrà fatto un investimento importante, probabile che venga rivalutato anche Stefano Sensi, di rientro dal prestito al Monza che ha deciso di non riscattarlo per le sue condizioni. Nel frattempo Fabbian interessa a diversi club di Serie A disposti ad accoglierlo in prestito.

Mercato Inter, attacco: Thuram si presenta, Colidio verso la cessione definitiva

Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter e finalmente i tifosi possono accoglierlo. L’attaccante francese è stato ufficializzato oggi e ha già sostenuto la sua prima intervista da nerazzurro. Salvo eventuali cessioni, ora è rimasto un solo slot in attacco che la società ha intenzione di occupare con Lukaku. Il belga rimane l’obiettivo numero uno e può arrivare con i soldi della cessione di Onana. Nel frattempo Facundo Colidio dovrebbe salutare l’Inter a titolo definitivo. I nerazzurri incasseranno circa 5 milioni dalla sua cessione al Toluca, club messicano.