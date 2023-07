Brozovic, telenovela finita? Si va verso la chiusura: le cifre

La storia tra l’Inter e Marcelo Brozovic potrebbe essere vicino alla fine. Dopo il caso scoppiato nella giornata di ieri, tra offerte al ribasso e buonuscite da pagare, il croato sarebbe vicinissimo al passaggio all‘Al-Nassr. Secondo quanto riporta Relevo, sito spagnolo, l’accordo tra le due parti sarebbe imminente. Non si tratterà dei 23 milioni concordati inizialmente, né dei 13 proposti dopo bensì di una cifra attorno ai 20.

L’opinione di Passione Inter

La situazione venutasi a creare ha ricordato ciò che è successo la scorsa estate con Milan Skriniar. In quel caso il giocatore è rimasto ed è andato via a zero nella giornata di ieri. Nelle intenzioni dell’Inter c’era di vendere Brozovic, quelle del giocatore sono difficili da comprendere. Attenendosi ai fatti, il centrocampista aveva accettato l’offerta del club saudita per cui la richiesta della buonuscita rimane un mistero. Parlare di scontro forse è eccessivo, ma è chiaro che non trattenere il giocatore dopo quanto successo non gioverebbe a nessuno. L’obiettivo dei nerazzurri rimane quello di è guadagnare una cifra sufficiente da poter poi versare nelle casse del Sassuolo assieme a Mulattieri per arrivare a Davide Frattesi.