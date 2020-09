GdS – Brozovic, tramonta lo scambio con Kanté. Ma spunta la nuova offerta del Monaco all’Inter

Sebbene la sua importanza in campo sia stata evidente anche nel corso dell’ultima stagione, l’Inter ha scelto di sacrificare sul mercato Marcelo Brozovic. Gli ultimi episodi extra campo che hanno riguardato da vicino la ‘vita spericolata’ del centrocampista croato, avrebbero indotto il club ad ascoltare eventuali offerte per lui. Sarà anche per questo motivo che da quando non è più considerato incedibile, l’ex Dinamo Zagabria è stato praticamente accostato a qualsiasi club.

Dal Real Madrid secondo diversi quotidiani spagnoli, al Bayern Monaco chiamato a sostituire Thiago Alcantara. Senza dimenticare il Chelsea e, per ultimo, il Monaco in Francia. Stando alle voci sui Blues e su un possibile scambio con N’Golo Kanté, però, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di possibilità davvero molto lontane dalla realtà dei fatti. Si tratta di un’ipotesi al momento poco percorribile, anche se l’Inter sta spingendo con scarsi risultati in questa direzione.

Tramontato lo scambio, dunque, per arrivare al centrocampista francese sarà necessario liberarsi di Brozovic al miglior offerente. E va registrata in questo senso la nuova offensiva del Monaco, su richiesta esplicita dell’allenatore Niko Kovac che in quanto ex ct della Croazia sta spingendo per il suo pupillo. Se il mese scorso i francesi erano pronti ad offrire 22 milioni di euro per il centrocampista croato, adesso secondo la rosea stanno valutando di mettere sul piatto una proposta economica decisamente più alta.

