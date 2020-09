Mercato – Cagliari su Godin, operazione non semplice. Tutto nelle mani dell’Inter

Potrebbe non essere un’operazione così semplice tra Inter e Cagliari per il passaggio in Sardegna di Diego Godin. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’idea di un tentativo di mercato è nata ieri in seguito ad un contatto in cui il presidente Giulini ha chiesto alla dirigenza nerazzurra se vi fossero le condizioni per imbastire la trattativa, dopo aver saputo che per Antonio Conte – nonostante il finale di stagione in crescendo – non fa più parte del progetto tecnico del nuovo anno.

Se per un eventuale trasferimento l’Inter sarebbe propensa ad andare incontro alle necessità del Cagliari, il vero nodo riguarda l’ingaggio percepito dal calciatore. Il difensore uruguagio, infatti, attualmente guadagna 5,8 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori dagli standard del club sardo. Da capire dunque se l’Inter sarà disposta almeno inizialmente a dare un proprio contributo economico e soprattutto se lo stesso Godin darà il proprio ok al trasferimento in Sardegna.

Una volta ceduto l’uruguagio, l’Inter potrà virare su Matteo Darmian. L’ex terzino del Manchester United lo scorso anno aveva accettato di trasferirsi al Parma proprio con la promessa di poter sbarcare a Milano per l’anno seguente. In nerazzurro lo aspetta un contratto da 4 anni e manca davvero poco per la chiusura dell’affare.

