MD – Il Barcellona ha fretta di sbloccare il mercato: prioritario l’addio di Vidal

In rapporto alla programmazione fatta con il nuovo allenatore Ronald Koeman, sembra essere in ritardo il Barcellona su un mercato che stenta a decollare. Come sottolineato questa mattina dal Mundo Deportivo, come la maggior parte dei grandi club in Europa, prima di acquistare la società blaugrana avrà bisogno di cedere alcuni dei suoi uomini più importanti come Luis Suarez e Arturo Vidal: da qui la scelta di arrivare come gesto estremo ad una risoluzione del contratto.

Secondo il quotidiano spagnolo, nel caso del centrocampista cileno mancherebbe ancora l’accordo tra calciatore e club. Sostanzialmente Vidal chiede al Barcellona di riconoscergli come buonuscita non solo l’ultimo anno di contratto che la società blaugrana vuole rompere, ma anche alcuni premi raggiunti in passato. Una volta superato questo ostacolo, il calciatore potrà ottenere finalmente il via libera definitivo per il trasferimento all’Inter.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<