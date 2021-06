Sky – Capitolo rinnovi, la priorità ora è Brozovic: l’Inter non ha fretta per Lautaro

Il centrocampista croato è ritenuto al centro del progetto da mister Inzaghi

Dopo aver quasi definito la cessione di Hakimi al Psg, l'Inter è pronta ad accelerare sul fronte rinnovi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la priorità resta il contratto di Brozovic: quando il giocatore rientrerà in Italia dopo le vacanze, la dirigenza nerazzurra avvierà i discorsi per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Per Inzaghi resta una pedina fondamentale e l'Inter vuole blindarlo, evitando così brutte sorprese. Attualmente il croato guadagna 3.5 i milioni netti annui.