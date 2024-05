Buchanan diventa un caso: l’Inter apre già all’addio

Nonostante la grande curiosità generata al suo arrivo a Milano, Tajon Buchanan non ha ancora mostrato tutte le sue potenzialità al popolo interista soprattutto a causa di uno scarso impiego nei suoi confronti. Simone Inzaghi lo ha difatti utilizzato col contagocce, riservandogli giusto qualche spezzone nei finali di gara.

Sulle qualità dell’esterno prelevato dal Bruges vi sono davvero pochi dubbi e ad Appiano Gentile ne sono tutti consapevoli. Il canadese viene però considerato ancora acerbo per il campionato italiano e difficilmente verrà ritenuto un possibile titolare per la prossima stagione, contrariamente a quanto auspicato dall’Inter al suo approdo a Milano.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, non è da escludere che Buchanan possa già andar via la prossima estate qualora l’Inter ricevesse una proposta per lasciarlo andare in prestito. L’impressione è che le ultime settimane di questa stagione potrebbero in qualche modo indirizzare le scelte del prossimo anno, insieme al pre-campionato estivo che l’esterno affronterà per la prima volta con i nerazzurri.

E’ chiaro che sul suo impiego nella formazione interista bisognerà fare chiarezza. Acquistato come erede di Dumfries per la corsia di destra, ad oggi Buchanan è stato prevalentemente utilizzato da Inzaghi come laterale di sinistro. Il prossimo anno, dunque, il tecnico potrebbe retrocedere Carlos Augusto nei tre di difesa e utilizzare il canadese come vice Dimarco. Ma questo dipenderà soprattutto dalla disponibilità del ragazzo e dalle idee dell’allenatore per la nuova stagione.