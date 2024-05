Sondaggi per Correa dall’Arabia: quanto chiede l’Inter

Tra poche settimane in casa Inter potrebbe ripresentarsi un problema solamente in parte affrontato lo scorso anno. Il prestito di Joaquin Correa al Marsiglia, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e difficilmente l’argentino verrà trattenuto dai francesi.

L’obbligo di riscatto a 10 milioni tra i due club, infatti, potrà scattare solamente in caso di qualificazione in Champions League del Marsiglia: obiettivo fuori portata in campionato, ma che potrà essere raggiunto tramite un’eventuale vittoria dell’Europa League. I francesi hanno pareggiato per 1-1 la semifinale di andata contro l’Atalanta e partono sfavoriti in vista del ritorno a Bergamo.

Insomma, sono davvero remote le possibilità che riguardano una permanenza definitiva dell’attaccante in Francia. Per questa ragione l’Inter starebbe già valutando delle ipotesi alternative al rientro dell’argentino a Milano. Il Tucu Correa non rientra minimamente nei piani del club nerazzurro il prossimo anno e non rimarrà in rosa.

In tal senso, potrebbero dare una grossa mano i sondaggi arrivati dall’Arabia Saudita per il centravanti. L‘Inter, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, ha fissato un prezzo una valutazione da almeno 7 milioni di euro: cifra minima per evitare una minusvalenza dopo l’importante investimento fatto nel 2021 per strappare Correa alla Lazio.