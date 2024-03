“Arnautovic, addio anticipato”. L’Inter si è decisa

Marko Arnautovic è ancora ai box per infortunio e punta a tornare a disposizione per Udinese-Inter di lunedì 8 aprile. Il suo futuro a lungo termine con la maglia nerazzurra è però tutt’altro che scontato, visto che c’è malcontento per la stagione vissuta tra prestazioni deludenti e problemi fisici.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’età avanzata e la predisposizione agli infortuni non lascia per nulla tranquilli i dirigenti in vista della prossima stagione. Si fa sempre più strada, così, l’idea di un addio anticipato a giugno. La separazione rimane difficile da concretizzare senza andare incontro a minusvalenze o esborsi economici per una buonuscita, visto il contratto fino al 2025 e un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione.