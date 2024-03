Inter-Empoli, le PROBABILI formazioni: due ballottaggi per Inzaghi

Giunti al termine dell’ultima sosta dedicata alle Nazionali di questa stagione, si torna finalmente in campo. Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter sarà chiamata a chiudere la 30esima giornata con il posticipo di lunedì sera, nel giorno di Pasquetta. I nerazzurri, in un San Siro che si preannuncia ancora una volta tutto esaurito, alle 20.45 ospiterà l’Empoli.

Un match a cui Simone Inzaghi arriva ancora con qualche incognita, a partire dai pali dove ha recuperato completamente Yann Sommer reduce dall’infortunio alla caviglia riportato in Nazionale. Lo svizzero è tornato ad allenarsi con i compagni senza fastidi ed è in vantaggio su Audero per una maglia da titolare, ma il suo impiego dal 1′ non è da considerarsi certo. A destra Darmian è leggermente favorito su Dumfries nel consueto ballottaggio-

Queste le probabili formazioni di Inter-Empoli: