Balotelli contro Acerbi: “Impossibile non vedere la frase. Protetto? Può essere”

Tornando sul tema che ha occupato per giorni le prime pagine dei quotidiani italiani, Mario Balotelli sul canale twitch di Contro Calcio ha commentato il caso che ha visto protagonisti Acerbi e Juan Jesus. L’ex attaccante, nonostante l’assoluzione del centrale dell’Inter in assenza di prove, si è schierato contro l’italiano per la presunta espressione razzista.

Queste le sue parole: “Vedono ormai il millimetro di fuorigioco e non riescono a vedere la frase, com’è possibile? Abbiamo ventimila telecamere, ventimila microfoni e non sono riusciti a trovare una prova dell’insulto di Acerbi? Se hanno voluto Acerbi perché gioca in Nazionale? Per me ci potrebbe stare un discorso di protezione, perché è impossibile non vedere quello che ha detto”.

Parlando di scudetto, invece, ha ribadito chiaramente la supremazia dell’Inter: “Io ho vinto una Premier League all’ultimo secondo, quindi si deve giocare fino alla fine perché tutto è possibile. Ma credo sia difficile che l’Inter perda questo scudetto. Il giocatore più forte della Serie A? Dico Lautaro davanti a Osimhen e Leao”.