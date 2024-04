Adani duro con Allegri: “E’ uno scempio, Inter può andare a +20”

Dopo la sconfitta dello scorso sabato contro la Lazio, la Juventus è sprofondata al terzo posto con ben 6 punti di svantaggio sul Milan. La formazione bianconera, che sino allo scorso febbraio sperava di potersi giocare il titolo con l’Inter, in caso di vittoria dei nerazzurri di questa sera sull’Empoli potrebbe scivolare a -20 dal primo posto. Un distacco clamoroso maturato in soli due mesi di campionato, come sottolineato ai microfoni di Domenica Sportiva dall’ex nerazzurro Daniele Adani.

Questo il suo attacco: “Io non riprendo le parole di Allegri, io esprimo un mio concetto. I giocatori non hanno colpa perché sono scarsi? L’allenatore che, negli ultimi dieci anni, per nove ha preso il contratto con la Juventus ha ragione lui: contro Allegri vince sempre Allegri, perché ha vinto sei scudetti e preso settanta-ottanta milioni di euro dalla Juventus. Chi è che parla per questo scempio? Dico scempio non degli ultimi due mesi, di tre anni. Perché arrivi sedici punti dietro al Milan, diciotto dietro al Napoli e se l’Inter vince domani sei a -20? Io pongo delle domande, perché il mio pensiero lo conoscete bene”.