Allarme Inter contro l’Empoli: “Sommer non ancora al 100%”

Non giungono buone notizie in casa Inter in vista del match di questa sera contro l’Empoli. Nonostante il recupero lampo dei giorni scorsi, al rientro dall’infortunio alla caviglia rimediato con la propria Nazionale, Yann Sommer potrebbe non farcela a partire dal primo minuto nell’impegno odierno di campionato.

Il portiere svizzero non è ancora al top della condizione e potrebbe far spazio ad Audero dal primo minuto. L’estremo difensore in prestito dalla Sampdoria ha già collezionato una presenza da titolare in questa Serie A, lo scorso 25 febbraio nella vittoria contro il Lecce. A confermare la possibile novità tra i pali è stato Fabrizio Biasin che con un tweet ha svelato: “Sommer non ancora al 100%, in porta giocherà Audero”.