Analisi TOTALE Inter-Empoli: segreti, Preview e Formazioni

L’ANALISI DI INTER-EMPOLI

Dopo una lunghissima sosta, l’ultima dedicata alle Nazionali, in cui di tutto si è discusso tranne che di campo, finalmente si torna a giocare. Nel nuovo appuntamento di campionato, l’Inter dovrà ospitare in casa nel giorno di Pasquetta l’Empoli. Lunedì sera alle 20.45 si giocherà a San Siro il posticipo della 30esima giornata di Serie A per compiere un altro passo importante verso il ventesimo scudetto.

Match tra Inter-Empoli che verrà affidato alla direzione dell’arbitro Federico Dionisi e che sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Nel consueto approfondimento di Passione Inter, proviamo a capire con la nostra analisi che tipo di gara attende la capolista nel prossimo turno di campionato.

