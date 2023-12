Tutti abbiamo ancora negli occhi la prestazione horror di ieri sera contro il Torino, ma Giorgio Scalvini resta uno dei giovani più interessanti della nostra Serie A. Inter e Juventus non hanno smesso di osservare il classe 2003 dell’Atalanta, tenendo conto degli importanti margini di miglioramento e delle potenzialità del difensore.

Sia i nerazzurri che i bianconeri, ovviamente, entrerebbero in gioco solo se gli orobici abbassassero le richieste per il cartellino, valutato non meno di 40 milioni. Una cifra che non rappresenterebbe un problema, invece, per il danaroso Bayern Monaco.

Secondo la Bild, il club tedesco è piombato sul giocatore dopo averlo già puntato sei mesi fa prima di pescare sempre in Serie A, ma dal Napoli, con Kim. I bavaresi sarebbero interessati all’acquisto in ottica estiva e non per la sessione invernale imminente.