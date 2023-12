Lautaro, il rinnovo è a un passo: l’Inter fissa la data per la firma

Il rinnovo di Lautaro Martinez sembra essere diventato uno degli argomenti più caldi in casa Inter nelle ultime ore. L’argentino, d’altronde, è capitano e bandiera dei nerazzurri, e riuscire a blindare il suo futuro non può che essere un obiettivo primario.

Come riportato da Tuttosport, i contatti con gli agenti di Lautaro si starebbero intensificando, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro la fine dell’anno, per un prolungamento che legherebbe il Toro all’Inter fino al 2028.

Se non arriverà entro il 2023, la firma dovrebber comunque arrivare nei primi giorni del 2024, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport. Un nuovo accordo che porterebbe a un consistente aumento dell’ingaggio, da 6 a 8 milioni di euro, bonus compresi, facendo diventare così Lautaro il giocatore più pagato della Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Il contratto di Lautaro Martinez non aveva l’urgenza temporale di essere rinnovato, vista la scadenza fissata nel 2026. L’urgenza di consolidare il suo futuro in nerazzurro, testimonia come l’argentino sia visto come un cardine imprescindibile del progetto tecnico interista.