Non solo Lautaro, il Barcellona pensa a De Vrij. L’Inter alza il muro: la risposta di Marotta

Il Barcellona pensa a Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, che riprende una notizia lanciata dal sito Soccerlink, la dirigenza blaugrana avrebbe chiesto informazioni sul difensore olandese di Conte durante la trattativa in ballo con i nerazzurri per Arturo Vidal.

Koeman lo conosce molto bene, avendolo già allenato in Nazionale, ma l’Inter ha fatto sapere che De Vrij è incedibile e che non c’è nessun margine di trattativa. L’ex Lazio è il perno della difesa a 3 di Conte e l’Inter non ha nessuna intenzione di venderlo.

