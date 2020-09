Sky – Vidal, le trattative con il Barcellona proseguono ad oltranza. L’Inter lo aspetta

E’ un giocatore accostato ormai da diverso tempo all’Inter. Arturo Vidal sarà con molta probabilità un nuovo acquisto nerazzurro, ma ancora mancano gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista cileno sta trattando ad oltranza con il Barcellona per la risoluzione di contratto.

Il giorno giusto per il suo arrivo a Milano è difficile da individuare, ma in ogni caso entro la settimana si dovrebbe arrivare una conclusione. Vidal sarà un rinforzo importante importante per Antonio Conte in questo mercato e non appena risolti i problemi con il club catalano firmerà per l’Inter.

