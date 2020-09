Sky – Inter, la permanenza di Nainggolan non è ancora certa: la situazione

Il futuro di Radja Nainggolan è stato definito, o non del tutto. Il centrocampista belga nelle ultime ore sembra sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro, soprattutto dopo l’incontro tra Giulini e la dirigenza dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky, però, il club sardo non ha intenzione di mollare la presa per il Ninja.

Il calciatore classe ’88 è considerato fondamentale da Eusebio Di Francesco, che lo vorrebbe a tutti i costi nella propria rosa per la prossima stagione. Se la situazione intorno al belga non dovesse subire risvolti importanti, non è escluso un nuovo assalto da parte del Cagliari. La situazione è in continua evoluzione.

