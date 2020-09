Zenga consiglia l’Inter: “Nainggolan fa molto comodo, è un top player. Vidal? Sarebbe un doppione”

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora all’Inter. In giornata il presidente Giulini e la dirigenza nerazzurra hanno avuto un incontro di mercato e lo stesso numero uno del Cagliari ha dichiarato che il centrocampista belga rimarrà a Milano. Di lui ha parlato anche Walter Zenga, suo ex allenatore, raggiunto dai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Nainggolan sarebbe un giocatore fondamentale per il Cagliari e senza di lui perde sicuramente tanto. Io l’ho allenato e posso garantire che è un giocatore di spessore, di valore assoluto. All’Inter farebbe davvero comodo e Vidal secondo me rappresenta un doppione. Secondo me il Cagliari ci proverà fino alla fine e farà bene”.

