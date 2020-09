Mercato – Biraghi, niente Inter: pronto il rinnovo di contratto con la Fiorentina

Il mercato sta prendendo forma. Per l’Inter è prevista una mezza rivoluzione, in parte già in atto, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Un calciatore che sicuramente non farà parte della rosa di Antonio Conte è Cristiano Biraghi. Il laterale della Nazionale ha giocato in prestito in nerazzurro nell’ultima stagione e il suo futuro era in dubbio fino all’ultimo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciatore classe ’92 tornerà alla Fiorentina, dove firmerà il rinnovo di contratto. Per lui è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio, arrivando a percepire circa 1,6-1,7 milioni di euro annui.

