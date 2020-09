Sky – Borja Valero sarà un giocatore della Fiorentina: scelta di cuore per l’ex Inter

A volte ritornano. Borja Valero è pronto a tornare a Firenze, dopo la sua esperienza all’Inter. Lo spagnolo era stato protagonista nel post lockdown, dando ad Antonio Conte un’importante alternativa dietro alle punte in diverse gare. Il centrocampista ’85 era in scadenza di contratto e aveva attirato l’attenzione di diversi club in ottica mercato.

Secondo quanto riportato da Sky, ormai è questione di ore per l’ufficialità del suo approdo a Firenze. Mancava solo una cessione per i Viola per liberare uno spazio ed arriverà con la partenza di Benassi in direzione Hellas Verona. Borja Valero sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina e incontrerà l’Inter da avversario.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<