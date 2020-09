Galeone: “L’Inter sta facendo acquisti importanti. Eriksen? Deve giocare e credo che Conte cambierà modulo”

L’Inter inizia a preparare la prossima stagione. Sul mercato ancora sono diverse le questioni da risolvere, sia in entrata che in uscita e Marotta lavora per accontentare le richieste di Antonio Conte. A fare una previsione sul prossimo campionato ci ha pensato Giovanni Galeone. L’ex allenatore è stato raggiunto dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha dato dei consigli al tecnico nerazzurro.

Queste le sue parole: “La società ha voluto tenere Conte, valutando anche la sua annata a Milano. Ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate. Eriksen è un giocatore che deve essere impiegato e penso che Conte troverà un sistema per metterlo in squadra. Modificherà il suo sistema di gioco dopo tanti anni che fa l’allenatore. L’Inter sta facendo acquisti importantissimi: stanno migliorando molto, al contrario secondo me della Juventus”.

