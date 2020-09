Conte-Inter, primo faccia a faccia ad Appiano: il discorso del Sergente. Parte la caccia alla Juventus

La nuova stagione dell’Inter è iniziata ufficialmente da qualche giorno ma Antonio Conte ha ripreso da dove aveva lasciato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, 19 giorni dopo la finale persa di Europa League, la squadra è tornata sul campo a lavorare ma quest’anno non si parte da zero.

C’è un gruppo unito, che può contare sull’esperienza accumulata della passata stagione, pronto a dare battaglia alla Juventus. Toccherà ad Antonio Conte guidare i suoi uomini.

Ieri il tecnico nerazzurro ha riunito tutta la squadra prima dell’inizio della seduta pomeridiana, in mezzo al campo. Ci è stato un confronto, non un lungo discorso ma una spinta per la ripartenza. Conte ha ribadito di voler rivedere dai suoi lo stesso spirito e la stessa collaborazione della scorsa stagione, convinto che la squadra abbia ottenuto nella passata stagione meno di quanto meritasse. Bisognerà però lavorare duro, ripartire da cosa si era seminato, continuare quel percorso di crescita che può portare al titolo.

