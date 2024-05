Di Gregorio alla Juventus: quanto incassa l’Inter

La Juventus è ai dettagli per l’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza. Il portiere classe 1997 si trasferirà nel club bianconero che ha deciso di investire in porta, pur mantenendo in rosa Szczesny anche per la prossima stagione, versando nelle casse del club brianzolo una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Con questa operazione, anche l’Inter incasserà qualcosa. I nerazzurri avevano ceduto il prodotto del vivaio al Monza nel 2021-22 in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro in caso di promozione in Serie A, condizione poi verificatasi. Marotta e Ausilio, tuttavia, avevano strappato anche una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%. Di Gregorio alla Juventus, dunque, permetterà all’Inter di incassare 2 milioni di euro.

Il club nerazzurro aveva mostrato interesse negli scorsi mesi per un eventuale ritorno alla base del portiere, prima di virare con decisione su Bento dell’Athletico Paranaense. Il brasiliano classe 1997 è il principale obiettivo fra i pali, con il piano di affiancarlo a Sommer per un anno prima di renderlo il titolare del futuro.