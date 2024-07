Inter, non solo Rodriguez: “Altre due soluzioni in Italia”

Non ci sono soltanto profili provenienti da campionati esteri fra quelli che l’Inter monitora per rinforzare la difesa con un interprete di piede mancino. Permangono gli apprezzamenti per i vari Mario Hermoso, Jakub Kiwior o Facundo Medina, ma i nerazzurri alla fine potrebbero decidere di pescare dalla Serie A.

Un nome è quello di Ricardo Rodriguez che “compenserebbe” l’età avanzata (32 anni) con una richiesta di contratto non troppo onerosa, visto che si accontenterebbe di un annuale a cifre contenute. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono però altri due nomi più giovani provenienti da squadre italiane.

Il primo è Johan Vasquez del Genoa, messicano di 26 anni abituato a giocare in una difesa a tre nella posizione che oggi all’Inter ricopre Bastoni. Difficile pensare che il Grifone si privi, tuttavia, di un terzo titolare dopo Josep Martinez (approdato in nerazzurro) e probabilmente Albert Gudmundsson che, Inter o meno, sembra destinato a fare le valigie. I rossoblù potrebbero pensare all’addio di Vasquez solo a fronte di una cessione a titolo definitivo e non con la formula del prestito.

Il secondo è Lorenzo Pirola, 22enne cresciuto nel settore giovanile che sarebbe utile anche per la lista UEFA. Il difensore, dopo una prima stagione alla Salernitana nel 2022-23, è stato esercitato dai campani un anno fa per 5 milioni di euro, con l’Inter che ha deciso di non esercitare il controriscatto a 13. Il club di Iervolino nella prossima stagione giocherà però in Serie B l’anno prossimo e sa di non poter avanzare pretese troppo elevate: si potrebbe imbastire un’operazione in prestito con le giuste garanzie per la Salernitana.