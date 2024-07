Quanto incassa l’Inter da Di Gregorio alla Juventus

Da qualche giorno, Michele Di Gregorio è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il portiere classe 1997 si è trasferito nel club bianconero, che ha versato nelle casse brianzoli una base fissa di 18 milioni di euro più bonus.

Con questa operazione, anche l’Inter incasserà qualcosa. I nerazzurri avevano ceduto il prodotto del vivaio al Monza nel 2021-22 in prestito con obbligo di riscatto a 4,5 milioni di euro in caso di promozione in Serie A, condizione poi verificatasi. Marotta e Ausilio, tuttavia, avevano strappato anche una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%. Di Gregorio alla Juventus, dunque, permetterà all’Inter di incassare 1,8 milioni di euro.

La plusvalenza definitiva per il prodotto del vivaio (canterano nerazzurro dal 2003 al 2017) ammonta dunque a 6,3 milioni totali.