Di Lorenzo-Napoli, l’agente ufficializza l’addio: “Ecco chi lo vuole”

Giovanni Di Lorenzo dice addio al Napoli. L’esterno classe 1993, capitano dei partenopei, ha deciso di lasciare il club nella prossima sessione di calciomercato dopo cinque stagioni. La scelta è stata di fatto ufficializzata dal suo agente, Mario Giuffredi, ospite di TvPlay.

“Avevo detto che a fine campionato avrei fatto chiarezza su Di Lorenzo. A tutela del mio assistito, ma soprattutto affinché si faccia chiarezza sulla vicenda di Giovanni: deve venir fuori la verità. Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive per la prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni su una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma da parte del presidente De Laurentiis c’è la volontà di cederlo a fronte di un’offerta“.

Giuffredi continua: “Di Lorenzo ha avuto conferma di come la mancanza di fiducia nei suoi confronti fosse diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato a Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esistere un capitano sfiduciato dalla sua società“.

Sul prossimo club dell’esterno, il procuratore ha spiegato: “Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate da top club per Giovanni. Vogliamo andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo“.

Di Lorenzo è stato accostato negli ultimi giorni anche all’Inter, nel caso in cui venisse finalizzata la cessione di Denzel Dumfries. L’ex Empoli potrebbe ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.