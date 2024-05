Via Dumfries, tutto sul suo erede: “Operazione da 30 milioni”

La cessione di Denzel Dumfries rimane una possibilità molto concreta per il prossimo calciomercato dell’Inter. L’esterno olandese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e, sebbene i dialoghi per il rinnovo siano stati riallacciati dopo l’iniziale richiesta da 5 milioni l’anno, non sarà semplice arrivare alla quadra. Su di lui i nerazzurri hanno già registrato l’interesse dell’Aston Villa fresco di qualificazione in Champions League, per una trattativa da chiudere già quest’estate in modo da non perderlo a zero la prossima.

La richiesta di Marotta e Ausilio è di circa 30 milioni di euro. Se l’operazione andasse in porto, la dirigenza nerazzurra potrebbe dirottare tutto il budget sul suo erede. E in questo senso, nelle ultime ore sta prendendo corpo la possibilità Giovanni Di Lorenzo, che ha deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. L’operazione per l’esterno destro classe 1993, tuttavia, non si preannuncia semplice visto l’interlocutore: Aurelio De Laurentiis è da sempre un osso duro e, fra le altre cose, non ha apprezzato il fatto che l’Inter gli abbia soffiato Piotr Zielinski a parametro zero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo ai nerazzurri piace perché esperto, italiano (andrebbe a rinfoltire ulteriormente il nucleo azzurro già presente ad Appiano) e viene ritenuto ideale per ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Il suo profilo fa gola a molti e la concorrenza è nutrita. La rosea cita fra le pretendenti la Juventus di Cristiano Giuntoli che lo conosce bene, oltre alla Roma, mentre il Corriere dello Sport aggiunge una credibile pretendente estera come l’Atletico Madrid.