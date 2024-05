Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei 30 preconvocati per i prossimi Europei che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Da questo elenco andranno depennati sei nomi, per arrivare ai 24 che faranno parte della spedizione tedesca.

Ben sei i giocatori dell’Inter presenti, compreso quel Francesco Acerbi sul quale aleggiava discreta curiosità dopo l’esclusione di marzo dovuta al caso con Juan Jesus, risoltosi poi con l’assoluzione del difensore nerazzurro. Gli alltri cinque giocatori di Simone Inzaghi sono Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi. Nota a margine: zero rappresentanti del Milan secondo in classifica, fuori anche Calabria. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).