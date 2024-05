Taremi è un nuovo calciatore dell’Inter: contratto firmato

Mehdi Taremi si può già considerare come un nuovo calciatore dell’Inter. L’attaccante iraniano in scadenza con il Porto ha siglato questa mattina il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2026 con opzione per il terzo anno.

A riportarlo è stato pochi istanti fa Fabrizio Romano che ha condiviso una foto del centravanti a Milano insieme all’agente Federico Pastorello. Dopo aver completato le visite mediche, Taremi ha già firmato il nuovo accordo che lo legherà ufficialmente all’Inter.

Trattativa che era stata definita da tempo e che non ha chiaramente subito alcun condizionamento dal passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. Andrà a prendere il posto di Alexis Sanchez all’interno dell’organico a fronte della scadenza del cileno fissata il prossimo 30 giugno. A giorni, invece, toccherà a Piotr Zielinski, anche lui bloccato da mesi come prossimo colpo a costo zero dell‘Inter.