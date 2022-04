GdS – Patto Dybala-Inter, Marotta trova l’incastro: i dettagli dell’affare

L'attaccante argentino lascerà la Juventus a costo zero

Antonio Siragusano

Viaggia a due velocità in questo momento la crescita dell'Inter. In campo, in questo mese di aprile, è tornata ad andare molto forte dopo due mesi di appannamento, tornando ai livelli già mostrati tra novembre e dicembre. Sul mercato, invece, apparentemente sembra aver rallentato, o meglio, è questa l'impressione che vorrebbe dare ai propri avversari. Perché, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in realtà Marotta e Ausilio stanno semplicemente lavorando a fari spenti, progettando minuziosamente i prossimi colpi sul mercato.

Il vero top player, in un'estate in cui il club ancora una volta dovrà limitare le spese, arriverà presumibilmente a costo zero. L'Inter si è messa in testa di puntare su Paulo Dybala, forte di un patto stretto con l'entourage del calciatore. I rapporti tra Marotta e l'agente Jorge Antun sono ottimi, per questo motivo i dirigenti interisti verranno informati di eventuali offerte recapitate all'argentino. Al momento è stato registrato solo un timido interesse del Manchester United, mentre non trova conferme la pista che porterebbe alla Roma.

Una buona notizia per l'Inter, che dalla sua ha già il gradimento del calciatore e soprattutto una buona strategia per far rientrare i conti. Come raccontato dalla rosea, una volta liberatasi di un ingaggio pesante tra quelli di Vidal e Sanchez (entrambi in uscita), la società nerazzurra potrà tentare l'assalto. Il nuovo limite salariale del club è stato fissato coi rinnovi di Lautaro e Brozovic sui 6 milioni con bonus, e per questo motivo la proposta contrattuale per Paulo Dybala non andrà oltre i 7. Non è un ostacolo invece la durata, per cui si prospetta un quadriennale.