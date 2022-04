CdS – Altro che addio: Inzaghi ha già l’accordo per il rinnovo con l’Inter

Il tecnico nerazzurro firmerà un nuovo contratto biennale

Non bisogna poi tornare tanto indietro nel tempo per ritrovare le voci che riferivano di un possibile divorzio tra l' Inter e Simone Inzaghi al termine dell'attuale stagione. I nerazzurri, col pareggio contro la Fiorentina, chiudevano un ciclo di due mesi maledetto, culminato nei 7 punti ottenuti nelle ultime 7 partite giocate fino a fine marzo. Uno scudetto che sembrava ormai affare esclusivo di Napoli e Milan ed una crisi interista che avrebbe potuto rovinare un'annata intera.

Nel momento più buio, con un derby d'Italia in vista, Inzaghi ha sfoderato proprio contro la Juventus la prestazione più difensiva della stagione, che è valsa però i tre punti dando ragione alle sue scelte. Quella vittoria ha sancito il rilancio definitivo dell'Inter, inarrestabile sia in campionato che in coppa da lì in avanti. Qualora dovessero ottenere un successo questa sera nel recupero contro il Bologna, a parità di partite giocate col Milan i nerazzurri potrebbero riprendersi la vetta della classifica, per la felicità soprattutto del suo allenatore.