TS – Inter, Vidal ai saluti: avviata la trattativa con il Flamengo

Il centrocampista cileno dirà addio a fine stagione

Attualmente fuori per infortunio dopo la distorsione alla caviglia rimediata una settimana fa nel derby di Coppa Italia contro il Milan, Arturo Vidal tornerà con molta probabilità a disposizione di Simone Inzaghi domenica prossima nel match contro l' Udinese . Nonostante non sia stata la sua miglior stagione in carriera, tutto sommato il centrocampista cileno è sempre stato utile nelle rotazioni del tecnico nerazzurro che l'ha considerato a tutti gli effetti come quarto elemento del suo centrocampo alle spalle dei tre titolarissimi.

Il futuro di Vidal appare da tempo però segnato, con il cileno pronto a lasciare il calcio europeo a fine stagione. Non è un mistero che voglia far ritorno in sudamerica, e più esattamente - come rivelato in una serie di interviste - giocare con la maglia del suo amato Flamengo. Il suo agente Fernando Felicevich starebbe già trattando con il club brasiliano, che difficilmente tratterà con l'Inter l'acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista dovrà dunque cercare la rescissione con l'Inter per liberarsi a zero, in virtù della scadenza fissata nel giugno 2023.