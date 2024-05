Gli acquisti già conclusi dell’Inter per l’estate 2024

La stagione 2023-24 dell’Inter è terminata con i nerazzurri campioni d’Italia per la ventesima volta, al termine di un campionato letteralmente dominato. In casi come questi, quando parli di un club di tale portata, il passo successivo non può che essere rappresentato dal salto di qualità anche in campo europeo. L’obiettivo dei nerazzurri per la prossima annata sarà sicuramente quello di confermarsi in Serie A, ma anche di migliorare il percorso in Champions League, fermatosi già agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Senza dimenticare la prestigiosa appendice del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti da giugno a luglio 2025.

Per farlo, Simone Inzaghi avrà bisogno di una rosa all’altezza e quindi i movimenti passano necessariamente dal prossimo calciomercato. E ci sono già due acquisti che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, muovendosi per tempo e con la più classica delle loro operazioni: il colpo a parametro zero.

Calciomercato Inter: gli acquisti già conclusi per l’estate 2024

Il primo è Mehdi Taremi, attaccante classe 1992 che arriverà a Milano dopo quattro stagioni al Porto caratterizzate da tanti gol e assist, ma anche da sei trofei complessivi: un campionato, due Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e due Supercoppe. L’iraniano percepirà uno stipendio da circa 3 milioni netti e firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo anno, prendendo numericamente in rosa il posto di Sanchez, che verrà svincolato. A lui potrebbe aggiungersi un’altra punta, ma molto dipenderà dai movimenti intorno ad Arnautovic.

Il secondo è Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 bloccato a tempo debito, nel momento in cui ha deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli dopo otto stagioni di permanenza all’ombra del Vesuvio. Il polacco, che con gli azzurri ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia, rinforzerà notevolmente il reparto dell’Inter, sostituendo i partenti Klaassen e Sensi e completando una batteria di alto livello con Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Calhanoglu e Asllani. Zielinski percepirà uno stipendio da 4,5 milioni netti e il contratto dovrebbe essere triennale con opzione su un quarto anno.